WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ligand Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ligand Pharmaceuticals lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,93 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ligand Pharmaceuticals -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 58,7 Millionen USD gegenüber 51,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,95 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 213,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 167,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

