Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Rentabler Ligand Pharmaceuticals-Einstieg?
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Am 30.10.2024 wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 109,81 USD wert. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91,066 Ligand Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Papiere wären am 29.10.2025 16 803,57 USD wert, da der Schlussstand 184,52 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68,04 Prozent.
Insgesamt war Ligand Pharmaceuticals zuletzt 3,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
