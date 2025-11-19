Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Frühe Investition
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: Hätte sich ein Investment in Littelfuse vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Das Littelfuse-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Littelfuse-Anteile bei 237,82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Littelfuse-Aktie investierten, hätten nun 0,420 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,36 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 18.11.2025 auf 236,29 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 99,36 USD, was einer negativen Performance von 0,64 Prozent entspricht.
Littelfuse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,86 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!