NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Littelfuse-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Littelfuse-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 211,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,733 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2025 1 141,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 241,22 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 141,71 USD, was einer positiven Performance von 14,17 Prozent entspricht.

Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 6,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at