Littelfuse Aktie

Littelfuse

WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

Langfristige Anlage 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Littelfuse-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Littelfuse-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 223,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,448 Littelfuse-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Littelfuse-Papiers auf 262,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,57 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 17,57 Prozent.

Insgesamt war Littelfuse zuletzt 6,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

