NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 09.12.2015 wurde die Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 73,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,356 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 176,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 239,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 139,77 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 10,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at