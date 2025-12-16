Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Manhattan Associates-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 300,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Manhattan Associates-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,324 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 564,88 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 15.12.2025 auf 169,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,51 Prozent vermindert.
Manhattan Associates war somit zuletzt am Markt 10,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
