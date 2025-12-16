Manhattan Associates Aktie

Manhattan Associates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

Investmentbeispiel 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Manhattan Associates-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Manhattan Associates-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 300,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Manhattan Associates-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,324 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 564,88 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 15.12.2025 auf 169,96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,51 Prozent vermindert.

Manhattan Associates war somit zuletzt am Markt 10,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

