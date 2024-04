NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Methanex Aktionären eine Freude

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Methanex-Ausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Methanex am 25.04.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,98 CAD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 19,51 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Methanex beläuft sich auf 66,64 Mio. CAD. Damit wurde die Methanex-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 16,46 Prozent erhöht.

Methanex-Stockdividendenrendite

Die Methanex-Aktie wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Methanex-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Methanex-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Methanex-Papier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 1,57 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,59 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Methanex-Kurs im -Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der Methanex-Kurs weist auch die reale Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenprognose von Methanex

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,01 CAD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,47 Prozent nachlassen.

Hauptdaten der Methanex-Aktie

Die Dividenden-Aktie Methanex gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 4,464 Mrd. CAD wert. Methanex verfügt über ein KGV von aktuell 18,08. Im Jahr 2023 erzielte Methanex einen Umsatz von 5,026 Mrd.CAD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,47 CAD.

