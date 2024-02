NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Methanex eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Methanex-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Methanex-Papier bei 76,50 CAD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 130,719 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2024 7 426,14 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,81 CAD belief. Das kommt einer Abnahme um 25,74 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 4,28 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at