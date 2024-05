NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Methode Electronics-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Methode Electronics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,128 Methode Electronics-Aktien. Die gehaltenen Methode Electronics-Papiere wären am 08.05.2024 241,28 USD wert, da der Schlussstand 11,42 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 75,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 403,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at