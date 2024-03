NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MKS Instruments von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MKS Instruments-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 166,16 USD. Bei einem MKS Instruments-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,018 MKS Instruments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 774,61 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 12.03.2024 auf 128,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,54 Prozent verringert.

MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

