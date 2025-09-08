NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in NetApp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NetApp-Aktie an diesem Tag 31,49 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,176 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NetApp-Papiers auf 118,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 377,10 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 277,10 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von NetApp belief sich jüngst auf 23,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at