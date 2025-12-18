Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,38 Prozent nach oben auf 23 006,48 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,40 Prozent höher bei 23 012,06 Punkten, nach 22 693,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 22 906,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 048,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,39 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 18.11.2025, den Stand von 22 432,85 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Stand von 22 470,73 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Stand von 19 392,69 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,32 Prozent zu. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 9,30 Prozent auf 13,51 USD), Lam Research (+ 7,48 Prozent auf 166,57 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,37) Prozent auf 3,06 USD), American Superconductor (+ 6,47 Prozent auf 30,92 USD) und Ballard Power (+ 6,13 Prozent auf 2,69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Provident Financial (-7,00 Prozent auf 15,01 USD), Taylor Devices (-5,73 Prozent auf 54,49 USD), Nortech Systems (-3,70 Prozent auf 6,76 USD), Century Casinos (-3,08 Prozent auf 1,26 USD) und NetApp (-2,48 Prozent auf 108,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 782 403 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,35 erwartet. Mit 13,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

