NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 832,08 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,018 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 128,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 566,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,67 Prozent erhöht.

Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 67,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at