NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Old Dominion Freight Line Aktionären eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Old Dominion Freight Line-Investoren.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line am 15.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,80 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 33,33 Prozent an.

Old Dominion Freight Line- Dividendenrenditeanpassung

Zum NASDAQ-Schluss ging der Old Dominion Freight Line-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 183,92 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2023 verzeichnet der Old Dominion Freight Line-Titel eine Dividendenrendite von 0,39 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,42 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Old Dominion Freight Line-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Old Dominion Freight Line via NASDAQ 277,35 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 280,84 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Old Dominion Freight Line

Für 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,90 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,49 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Old Dominion Freight Line

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Old Dominion Freight Line beläuft sich aktuell auf 39,489 Mrd. USD. Das Old Dominion Freight Line-KGV beläuft sich aktuell auf 36,00. Im Jahr 2023 erzielte Old Dominion Freight Line einen Umsatz von 5,866 Mrd.USD sowie ein EPS von 5,66 USD.

Redaktion finanzen.at