NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Olympic Steel-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Olympic Steel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Olympic Steel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 30,979 Olympic Steel-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Olympic Steel-Aktie auf 40,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 252,48 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Olympic Steel bezifferte sich zuletzt auf 480,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at