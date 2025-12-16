Olympic Steel Aktie
WKN: 901092 / ISIN: US68162K1060
|Lukrative Olympic Steel-Anlage?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Olympic Steel-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Olympic Steel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 30,979 Olympic Steel-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Olympic Steel-Aktie auf 40,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 252,48 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Olympic Steel bezifferte sich zuletzt auf 480,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Olympic Steel Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Olympic Steel Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Olympic Steel Inc.
|34,00
|-6,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.