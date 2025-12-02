NASDAQ Composite Index-Wert Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Olympic Steel-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Olympic Steel-Investment gewesen.

Olympic Steel-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Olympic Steel-Papier bei 11,32 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Olympic Steel-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 883,392 Olympic Steel-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Olympic Steel-Aktie auf 39,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 531,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 245,32 Prozent gestiegen.

Olympic Steel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 435,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at