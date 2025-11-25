NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Olympic Steel von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Olympic Steel eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Olympic Steel-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Olympic Steel-Aktie investierten, hätten nun 65,531 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Olympic Steel-Aktie auf 36,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 385,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +138,53 Prozent.

Alle Olympic Steel-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 407,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at