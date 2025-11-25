Olympic Steel Aktie
WKN: 901092 / ISIN: US68162K1060
|Olympic Steel-Investition im Blick
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Olympic Steel von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Olympic Steel-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Olympic Steel-Aktie investierten, hätten nun 65,531 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Olympic Steel-Aktie auf 36,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 385,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +138,53 Prozent.
Alle Olympic Steel-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 407,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!