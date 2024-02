NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag 6,92 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 144,509 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 674,86 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 21.02.2024 auf 11,59 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 674,86 USD, was einer positiven Performance von 67,49 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Patterson-UTI Energy belief sich jüngst auf 4,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at