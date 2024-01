NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Patterson-UTI Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,051 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Papiere wären am 24.01.2024 168,86 USD wert, da der Schlussstand 10,52 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 68,86 Prozent.

Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 4,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at