NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Patterson-UTI Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien verlieren können.

Am 18.01.2023 wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Patterson-UTI Energy-Anteile bei 16,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 620,732 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie auf 9,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 139,04 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 38,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at