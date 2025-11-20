NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Anteile betrug an diesem Tag 8,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 123,001 Patterson-UTI Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie auf 5,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 691,27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,87 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Patterson-UTI Energy belief sich jüngst auf 2,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at