Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Anteile betrug an diesem Tag 8,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 123,001 Patterson-UTI Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie auf 5,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 691,27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,87 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Patterson-UTI Energy belief sich jüngst auf 2,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Patterson-UTI Energy Inc.
4,80
-1,64%
