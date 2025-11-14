NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Provident Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Provident Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,097 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 15,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,01 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial bezifferte sich zuletzt auf 100,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at