NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Rambus-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Rambus-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 704,225 Rambus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.07.2024 auf 58,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40 845,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 308,45 Prozent angewachsen.

Am Markt war Rambus jüngst 6,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at