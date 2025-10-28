Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rentables Rambus-Investment?
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Rambus-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Rambus-Aktie an diesem Tag bei 44,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,321 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 535,94 USD, da sich der Wert einer Rambus-Aktie am 27.10.2025 auf 113,61 USD belief. Mit einer Performance von +153,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Rambus jüngst 12,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
