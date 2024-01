NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42,84 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rambus-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,334 Rambus-Anteilen. Die gehaltenen Rambus-Aktien wären am 22.01.2024 172,71 USD wert, da der Schlussstand 73,99 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 72,71 Prozent gleich.

Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at