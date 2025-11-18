NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rambus-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rambus-Papier bei 10,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,449 Rambus-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 333,79 USD, da sich der Wert einer Rambus-Aktie am 17.11.2025 auf 91,13 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 733,38 Prozent gleich.

Rambus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at