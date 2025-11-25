NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.11.2024 wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 144,88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,902 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 190,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 317,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,74 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Royal Gold bezifferte sich zuletzt auf 15,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at