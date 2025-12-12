NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Snap-On-Einstiegs gewesen.

Die Snap-On-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 180,78 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Snap-On-Aktie investierten, hätten nun 5,532 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Snap-On-Aktien wären am 11.12.2025 1 944,30 USD wert, da der Schlussstand 351,49 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 944,30 USD, was einer positiven Performance von 94,43 Prozent entspricht.

Snap-On wurde am Markt mit 18,12 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at