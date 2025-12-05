Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Snap-On-Investmentbeispiel
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Snap-On-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Snap-On-Papiers betrug an diesem Tag 239,68 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,417 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,41 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 04.12.2025 auf 346,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,41 Prozent.
Snap-On war somit zuletzt am Markt 17,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap-On Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Snap-On Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Snap-On Inc.
|297,60
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.