NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Snap-On-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Snap-On-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Snap-On-Papiers betrug an diesem Tag 239,68 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,417 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,41 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 04.12.2025 auf 346,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,41 Prozent.

Snap-On war somit zuletzt am Markt 17,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at