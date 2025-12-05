Snap-On Aktie

Snap-On

WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

Snap-On-Investmentbeispiel 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Snap-On-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Snap-On-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Snap-On-Papiers betrug an diesem Tag 239,68 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,417 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,41 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 04.12.2025 auf 346,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,41 Prozent.

Snap-On war somit zuletzt am Markt 17,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Snap-On Inc. 297,60 1,16% Snap-On Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

