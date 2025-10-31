NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Starbucks-Aktie Anlegern gebracht.

Die Starbucks-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Starbucks-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 86,96 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Starbucks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,500 Starbucks-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 956,19 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 30.10.2025 auf 83,15 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4,38 Prozent vermindert.

Insgesamt war Starbucks zuletzt 94,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at