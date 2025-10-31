Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

31.10.2025 20:06:00

Starbucks: Brasilianische Kaffeepflücker klagen wegen Sklaverei und Menschenhandel

Acht brasilianische Plantagenarbeiter verklagen den US-Konzern. Ihr Vorwurf: Sklaverei und Menschenhandel. Der Fall könnte die Kaffeeindustrie verändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
