Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
31.10.2025 20:06:00
Starbucks: Brasilianische Kaffeepflücker klagen wegen Sklaverei und Menschenhandel
Acht brasilianische Plantagenarbeiter verklagen den US-Konzern. Ihr Vorwurf: Sklaverei und Menschenhandel. Der Fall könnte die Kaffeeindustrie verändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
