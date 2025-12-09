NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Steel Dynamics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Steel Dynamics-Anteile betrug an diesem Tag 16,59 USD. Bei einem Steel Dynamics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 602,773 Steel Dynamics-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100 144,67 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 08.12.2025 auf 166,14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 901,45 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Steel Dynamics einen Börsenwert von 24,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at