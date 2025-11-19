Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Steven Madden-Anlage im Blick
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Steven Madden-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Steven Madden-Papier an diesem Tag bei 30,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,289 Steven Madden-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 122,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,25 Prozent angezogen.
Alle Steven Madden-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
