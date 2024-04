NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 651,042 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.04.2024 auf 13,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 626,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13,74 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at