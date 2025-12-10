NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Westamerica Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 1,853 Westamerica Bancorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 47,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,37 Prozent.

Der Börsenwert von Westamerica Bancorp belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at