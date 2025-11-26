Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.11.2024 wurde die Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Westamerica Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 57,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,370 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 853,57 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 25.11.2025 auf 49,14 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 14,64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
