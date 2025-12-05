NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Zions Bancorporation-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,691 Zions Bancorporation-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 55,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,25 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,75 Prozent.

Zions Bancorporation war somit zuletzt am Markt 8,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at