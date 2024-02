NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in 3D Systems gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem 3D Systems-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Anteile betrug an diesem Tag 11,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,827 3D Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 4,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,49 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 661,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at