NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in 3D Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das 3D Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10,02 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,980 3D Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,25 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 12.11.2025 auf 2,33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -76,75 Prozent.

Der Marktwert von 3D Systems betrug jüngst 287,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at