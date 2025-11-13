3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

Lohnendes 3D Systems-Investment? 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in 3D Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das 3D Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10,02 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,980 3D Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,25 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 12.11.2025 auf 2,33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -76,75 Prozent.

Der Marktwert von 3D Systems betrug jüngst 287,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

