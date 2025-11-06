NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3D Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in 3D Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die 3D Systems-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen 3D Systems-Anteile an diesem Tag bei 3,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das 3D Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 801,120 3D Systems-Anteilen. Die gehaltenen 3D Systems-Papiere wären am 05.11.2025 7 282,91 USD wert, da der Schlussstand 2,60 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,17 Prozent.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 337,62 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at