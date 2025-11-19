NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 16,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,169 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,82 USD, da sich der Wert einer ACADIA Pharmaceuticals-Aktie am 18.11.2025 auf 23,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 46,82 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von ACADIA Pharmaceuticals betrug jüngst 4,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at