WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

Akamai-Investment im Blick 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Akamai-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Akamai-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Akamai-Anteile bei 51,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, befänden sich nun 1,932 Akamai-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,94 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 12.12.2025 auf 85,88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,94 Prozent angezogen.

Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

