Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Investment im Blick
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Akamai-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Akamai-Anteile bei 51,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, befänden sich nun 1,932 Akamai-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,94 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 12.12.2025 auf 85,88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,94 Prozent angezogen.
Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Akamai Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|74,01
|1,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.