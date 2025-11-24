NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Akamai gewesen.

Das Akamai-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 92,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,076 Akamai-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 95,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,19 Prozent.

Der Akamai-Wert an der Börse wurde auf 12,82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at