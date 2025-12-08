Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet
Akamai-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Akamai-Papier an diesem Tag 104,10 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Akamai-Aktie investierten, hätten nun 96,061 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Akamai-Aktien wären am 05.12.2025 8 020,17 USD wert, da der Schlussstand 83,49 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,80 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Akamai belief sich jüngst auf 11,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
