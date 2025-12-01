NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Akamai-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 01.12.2022 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,504 Akamai-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Akamai-Aktien wären am 28.11.2025 940,34 USD wert, da der Schlussstand 89,52 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,97 Prozent verringert.

Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at