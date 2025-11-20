NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Amtech Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 20.11.2024 wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amtech Systems-Anteile an diesem Tag bei 5,81 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 17,212 Amtech Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 7,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,27 USD wert. Das entspricht einem Plus von 24,27 Prozent.

Amtech Systems wurde am Markt mit 102,34 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at