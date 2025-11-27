NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Anika Therapeutics-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 30,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,296 Anika Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 32,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,78 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 67,77 Prozent.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 143,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at