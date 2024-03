NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 192,81 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ASML-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,186 ASML-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 977,85 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 14.03.2024 auf 959,78 USD belief. Das entspricht einem Plus von 397,79 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at