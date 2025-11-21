ASML Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ASML-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ASML-Aktie 423,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,361 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 316,01 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 20.11.2025 auf 981,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 131,60 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
